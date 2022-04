Suspeito de assalto a ônibus da linha 500 é morto a pauladas em Manaus

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado foi morto a pauladas e pedradas, na noite desta quinta-feira (31), no bairro Terra Nova 2, zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de tentar assaltar o ônibus da linha 500, nas proximidades do Igarapé do Passarinho.

No entanto, os passageiros reagiram e ao tentar fugir, o suspeito foi capturado e agredido com pauladas e pedradas pelos moradores da área. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local e vai investigar o caso. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).