Suspeito de assalto em sucataria é espancado até a morte em Manaus

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo do homem. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ainda conforme a polícia, o homem acabou sendo imobilizado por populares e espancado até a morte. Segundo o delegado Mauro Duarte, do 14º DIP, a suposta arma utilizada pelo homem não foi encontrada no local e o caso está sendo apurado.

De acordo com informações de testemunhas à polícia, o suspeito teria entrado no estabelecimento armado e efetuado um disparo contra o proprietário do local, mas o tiro não o atingiu.

