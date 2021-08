Suspeito de assalto é morto a tiros por 'justiceiro' em Manaus

De acordo com a polícia, o grupo estava em um carro, modelo Argo, de cor branca, quando se aproximaram de um casal e anunciaram o assalto. Em seguida, as vítimas correram para pedir ajuda e um suposto 'justiceiro' efetuou diversos disparos contra os criminosos, sendo que um morreu na hora e outros dois ficaram feridos e não correm risco de morte.

Manaus/AM - Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu durante uma tentativa de assalto, na noite desta segunda-feira (09), na Travessa Rio Negro, no bairro Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus. Além disso, três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.