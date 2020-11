Suspeito de assalto é morto a tiros após ser espancado em Manaus

Manaus/AM - Kenedy Cavalcante de Oliveira, de 25 anos, foi morto a tiros após ser brutalmente agredido, na rua Paranavai, bairro Crespo, zona Sul da capital.

Segundo a polícia, Kennedy teria sido perseguido e espancado por um grupo de homens após realizar assaltos na área. Ele tentou subir uma escada para tentar fugir das agressões, no entanto, foi atingido com, pelo menos, 4 disparo de arma de fogo, sendo 3 na região do tórax e 1 na cabeça. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, Kenedy Cavalcante saiu da cadeia há 5 meses e responde por crimes de roubo.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e o crime será investigado pela Polícia Civil.