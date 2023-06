Suspeito de assalto é espancado e morto com tiros na cabeça em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, morreu após ser espancado com pauladas, pedradas e com tiros na cabeça, na noite desta quinta-feira (22), na rua Candelária, conjunto dos Industriários, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

De acordo com os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, o homem e um comparsa teriam roubado uma moto e estavam cometendo arrastões na cidade. No entanto, o dono do veículo estava monitorando os suspeitos e conseguiu localizá-los devido a um serviço de rastreamento.

Em seguida, o proprietário da moto pediu ajuda e avisou aos moradores que a dupla estaria cometendo crimes na área.

O comparsa conseguiu fugir para uma área de mata, mas o outro homem foi pego pela população e espancado com pedradas e pauladas. Ele também foi atingido com dois tiros na cabeça e, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local.