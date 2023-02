Suspeito de assalto é baleado na perna em confronto com a polícia em Manaus

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Com os acusados, foram apreendidos uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, cinco munições de calibre .38, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola e três celulares. Além de quatro balanças; duas porções de maconha; duas porções de cocaína; quatro porções de oxi; uma caderneta com a movimentação do tráfico e R$ 678,35 em espécie. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia.

Por volta das 21h, a equipe recebeu denúncia relatando que indivíduos estariam comercializando entorpecentes no bairro São José 3. No local, houve troca de tiros. Um dos infratores foi atingido na perna e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.