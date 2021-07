Suspeito de assaltar curso preparatório é baleado na bunda em Manaus

Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Pronto-socorro Platão Araújo para atendimento médico. Com ele, foi apreendida uma arma falsa. Além de quatro aparelhos celulares, um vídeo game PS3 com dois controles, e a quantia de R$ 900, em espécie, pertencentes às vítimas, que foram recuperados e levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

