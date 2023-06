Suspeito de arrastão em pizzaria é preso com carro roubado em Manaus

Manaus/AM - Um homem, não identificado, foi preso nesta terça-feira (20) após cometer arrastão em uma pizzaria com carro roubado, na rotatória do Conjunto Habitacional Lula, no Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus.

De acordo com Policiais Militares da 4° Companhia Interativa Comunitária de Polícia (Cicom), o suspeito estava com um comparsa e juntos roubaram os clientes de uma pizzaria, localizada no bairro São José 2, na zona Leste da cidade.

Após o crime, a dupla fugiu em um carro roubado, mas logo foi localizada pelos militares. No entanto, um dos suspeitos conseguiu fugir.

O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).