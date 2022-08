Suspeito de aplicar golpes com Pix falso é preso em Manaus

De acordo com Policiais Civis do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem, que já estava sendo investigado por outros crimes semelhantes, mandou um comprovante falso de pagamento ao tentar comprar um celular. A vítima desconfiou e denunciou o caso. Em seguida, ela marcou o encontro com o homem para supostamente entregar o telefone, momento em que ele foi preso em flagrante.

Manaus/AM - Um homem de 30 anos foi preso nesta quarta-feira (13) no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Ele é suspeito de aplicar o golpe do Pix falso.

