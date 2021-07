Suspeito de aplicar golpe do 'chapolin' é preso em carro blindado em Manaus

De acordo com a polícia, o veículo de placa EYG-5739, de marca Hyundai IX-35, estava sendo usado para aplicar o golpe do “Chapolin”, que consiste em usar um aparelho que bloqueia o acionamento da trava do veículo. Conforme a Força Tática, por se tratar de um carro blindado, possivelmente o homem tem envolvimento em uma quadrilha especializada nesse tipo de crime.

Manaus/AM - Um homem de 26 anos foi preso, nesta sexta-feira (09), no bairro São José 3, zona leste de Manaus. Ele é suspeito de aplicar o golpe do 'chapolin' para roubar objetos de dentro de carros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.