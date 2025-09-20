   Compartilhe este texto

Suspeito de ameaçar mulher e agredir ex-sogro é preso no Amazonas

Por Portal Do Holanda

20/09/2025 7h54 — em
Policial


Foto: Divulgação

Manaus/AM- A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 39 anos em Itapiranga, a 227 quilômetros de Manaus, na última quinta-feira, 18 de setembro. Ele é acusado de ameaçar e injuriar a ex-companheira, de 31 anos, e de descumprir uma medida protetiva.

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, a vítima procurou a 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para denunciar o ex-companheiro, apresentando mensagens de texto como prova. Com base nas evidências, a equipe policial agiu rapidamente para localizá-lo e prendê-lo.

A mulher relatou à polícia que viveu com o homem por dez anos, mas que nos últimos dois o comportamento dele se tornou agressivo, principalmente sob efeito de álcool. A violência, que era em grande parte psicológica, a motivou a se separar e a pedir a medida protetiva. Em junho deste ano, ele chegou a agredir o pai da vítima.

O homem foi autuado por descumprimento de medidas protetivas, injúria e ameaça. Ele aguarda a audiência de custódia e está à disposição da Justiça.

Bastidores da Política - 'Águas de Manaus' punida por negligência e desrespeito aos consumidores Bastidores da Política
'Águas de Manaus' punida por negligência e desrespeito aos consumidores

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Foto: Divulgação

20/09/2025

Dupla é presa por matar homem que teria aparecido em vídeo abusando de criança no Amazonas

Imagem mostra município de Humaitá / Foto: Divulgação/MPAM

19/09/2025

Homem morre após levar flechada durante conflito com indígenas em Humaitá

Foto: Reprodução

19/09/2025

Homem que atirou contra empresário e ex-companheira tem prisão decretada em Manaus

Foto: Neto Silva / Portal do Holanda

19/09/2025

Homem recusa comprar bombom e é atacado por vendedor em plataforma de ônibus em Manaus

Foto: Reprodução

19/09/2025

Professor é preso em Manaus por agarrar alunas e enviar vídeos pornográficos

Veículo recuperado / Foto: Divulgação

19/09/2025

Dupla é presa após ser vista passeando em moto roubada em Manaus

Foto: Divulgação

19/09/2025

600 quilos: Drogas lançadas por avião e transportadas por barco são apreendidas em Tefé

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

19/09/2025

Serial killer do Amazonas recebe pena de 27 anos por matar e incendiar ex

19/09/2025

AO VIVO: homem leva surra em plataforma de ônibus em Manaus

Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher - Foto: Divulgação

19/09/2025

Homem é preso por agredir e ameaçar companheira após crise de ciúme em Manaus

Delegado Adanor Porto, da DEHS - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

19/09/2025

Morte de empresário 'Chefinho Cell' foi encomendada por traficante, revela polícia

Homem foi apresentado no 11º DIP - Foto: Divulgação

19/09/2025

Ex-padrasto é condenado a 23 anos por estuprar enteada no Crespo

Erik Ramon - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

19/09/2025

Saiba estado de saúde de homem esfaqueado por namorado no Japiim

Foto: Pixabay

19/09/2025

Homem é preso por esfaquear namorado durante crise de ciúmes no Japiim

19/09/2025

Vídeo mostra assalto na frente de criança em pastelaria na Cidade Nova

Homem estava armado - Foto: Divulgação

19/09/2025

Dupla invade pastelaria e toca o terror durante assalto na Cidade Nova

Foto: Raphael Alves | ACS-TJAM

18/09/2025

Acusado de matar homem em discussão banal é condenado em Manaus

Foto: Divulgação

18/09/2025

PF encontra duas toneladas de pirarucu ilegal em abordagem a flutuante no Amazonas

Foto: Divulgação/PC-AM

18/09/2025

Jovem que matou o próprio irmão com facada no peito é preso em Manicoré

Foto: GOV

18/09/2025

PF cumpre mandado e afasta servidor dos Correios suspeito de desviar encomendas em Manaus

Silvio da Silva Matos é procurado por estupro contra aluna de 12 anos /Foto: Divulgação/PC-AM

18/09/2025

Professor é procurado por enviar conteúdos pornográficos a aluna de 12 anos em Manacapuru

Foto: Divulgação

18/09/2025

Homem que costumava ameaçar parentes após usar drogas é preso no Amazonas

18/09/2025

Homem é preso por agredir mulher com socos e puxões de cabelo no Coroado; vídeo

João Lucas - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

18/09/2025

Sorrindo, homem confessa que matou empresário no Manoa por ser 'talarico'

Homem estava em Manaus há bastante tempo - Foto: Divulgação

18/09/2025

Foragido do Rio de Janeiro é preso em Manaus após denúncia

Lucas e Yago -Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

18/09/2025

Dupla é presa suspeita matar empresário a tiros em loja no Manoa

Ele tentou fugir - Foto: Reprodução IA

18/09/2025

Procurado por homicídio é preso enquanto passeava no Centro

Menino foi atingido no ombro - Foto: Freepik

18/09/2025

Homem joga água quente em criança e é espancado no Jorge Teixeira

Foto: Divulgação/PC-AM

17/09/2025

Irmãs foragidas de Pernambuco são presas em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!