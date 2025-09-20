Suspeito de ameaçar mulher e agredir ex-sogro é preso no Amazonas





Manaus/AM- A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 39 anos em Itapiranga, a 227 quilômetros de Manaus, na última quinta-feira, 18 de setembro. Ele é acusado de ameaçar e injuriar a ex-companheira, de 31 anos, e de descumprir uma medida protetiva.

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, a vítima procurou a 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para denunciar o ex-companheiro, apresentando mensagens de texto como prova. Com base nas evidências, a equipe policial agiu rapidamente para localizá-lo e prendê-lo.

A mulher relatou à polícia que viveu com o homem por dez anos, mas que nos últimos dois o comportamento dele se tornou agressivo, principalmente sob efeito de álcool. A violência, que era em grande parte psicológica, a motivou a se separar e a pedir a medida protetiva. Em junho deste ano, ele chegou a agredir o pai da vítima.

O homem foi autuado por descumprimento de medidas protetivas, injúria e ameaça. Ele aguarda a audiência de custódia e está à disposição da Justiça.