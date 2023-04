Suspeito de aliciar criança deficiente morre após ser estuprado e espancado por populares em Manaus

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Rogério estava bebendo, desde a última quarta-feira (29), no Prosamim da Zona Sul e teria “mexido” com uma criança quando acabou sendo espancado e ainda estuprado, tendo um pedaço de madeira introduzido em seu ânus.

Manaus/AM - Um homem, identificado como Rogério Elvorá, 58, morreu na tarde deste domingo (2), no bairro Santa Luzia, na zona sul de Manaus, após ser espancado e estuprado. Ele foi alvo de revolta popular por ter, supostamente, aliciado uma criança com deficiência mental.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.