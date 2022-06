Suspeita por crimes cometidos no Pará é presa em Manaus

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da unidade policial, as equipes estavam em diligências para recuperar aparelhos celulares furtados, ocasião em que efetuaram a prisão da suspeita. “Verificamos que havia quatro decisões judiciais em aberto em nome de Marcia. Ela realizava furtos desde 2020 e aproveitava as distrações das pessoas para praticar o crime, que aconteciam nos dois estados mencionados”, disse o delegado.

