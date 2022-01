Suspeita de assaltos com fuzil quebra as duas pernas durante fuga da polícia

Thalita Silva Teixeira, 19, investigada por ter envolvimento em vários roubos, quebrou as duas pernas após pular um muro quando tentava fugir da polícia. Ela é suspeita de cometer assaltos portando um fuzil na região dos bairros Itaipu e Shangrilá, em Belford Roxo, na baixada fluminense. De acordo com o delegado Alexandre Netto, a jovem estava na companhia de outros dois suspeitos quando o acidente aconteceu. "No momento da prisão ela pulou o muro tentando fugir, ela se desequilibrou, caindo de mau jeito e quebrou as duas pernas. Os outros elementos que estavam com ela conseguiram fugir. Isso foi exatamente no momento da fuga. Ela ficou internada, passou por assistência médica, mas já foi encaminhada para o sistema carcerário onde está a disposição da Justiça", disse Alexandre em entrevista ao UOL. A mulher precisou da ajuda de dois policiais para sair da viatura. Com os pés envoltos em curativos, ela foi carregada nos ombros das autoridades. Segundo a polícia, a jovem praticava os crimes junto com o namorado, Luan Nascimento Duarte, 18, e de outros dois, sendo Darlan Nascimento Duarte, 23, e Fabiano da Hora, 22. A polícia também informou que Thalita era conhecida como "Gata do 157" - referente ao artigo 157 do Código Penal que configura roubo - e era responsável de selecionar e atrair as vítimas para que seus comparsas as roubassem. Os outros integrantes também são suspeitos de outros crimes, como estupro de vulnerável e homicídios.

