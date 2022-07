Suspeita de assalto tem correria em shopping de Manaus; vídeo

Manaus/AM - Uma suspeita de assalto gerou uma correria nesta sexta-feira (15) no Sumaúma Park Shopping, na Avenida Noels Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Suspeita de assalto gera correria em shopping de Manaus pic.twitter.com/MJsCw7llLz — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 16, 2022

Testemunhas que estavam em uma das lojas informaram que a situação começou quando uma gritaria alertou que estava acontecendo um assalto dentro do shopping. Com isso, houve grande correria no local e as lojas começaram a fechar as portas com os clientes dentro. Um vídeo mostra a loja bemol com as portas fechadas.

A polícia militar foi acionada para o local. Até o momento não há confirmação de prisão e o caso segue sendo apurado.