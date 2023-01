Suspeita de assaltar o mesmo mercadinho duas vezes é presa em Manaus; Veja vídeos

Com bastante violência, ela instigava o companheiro a apontar a arma para a vítima e recolhia rapidamente todo dinheiro do caixa.

Horas antes, com a ajuda de um comparsa, ela tinha assaltado pela segunda vez o mesmo estabelecimento comercial, localizado no Conjunto Cidadão 1 e um outro comércio no bairro de Flores. Câmeras de segurança gravaram as duas situações.

