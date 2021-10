Suposto envolvido em sequestro e morte de ‘Pérola’ é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, que supostamente está envolvido no sequestro e morte da Andreza Santos da Silva, conhecida como 'Pérola Eduarda Nora' em setembro desse ano, foi preso na tarde desta sexta-feira (8) em Manaus.

Uma equipe da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) realizou uma operação em na cidade onde várias armas, munições, rádio e drogas foram encontrados com seis pessoas. Entre os suspeitos estaria o suposto envolvido na morte de ‘Pérola’.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Relembre o caso

No dia 24 de setembro, em um kitinet, na rua Agnus Dey, do bairro do Monte das Oliveiras, na zona norte, dois homens foram mortos e três pessoas sequestradas, sendo uma criança e duas mulheres, uma das mulheres era Andreza.

Na mesma noite, Andreza foi encontrada morta com tiros na cabeça. Pérola estava amordaçada, e com as mãos amarradas.