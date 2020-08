Suposta briga entre facções criminosas deixa um idoso baleado em Manaus

Manaus/AM - Um idoso de 64 anos, identificado como Antonio Alves da Silva, foi baleado neste sábado (29), na rua Jerusalém, no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações, a vítima estava sentada em frente de sua casa quando foi atingido com um tiro perna do idoso durante um suposto confronto entre facções criminosas. Ele foi socorrido por familiares e levado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Civil investiga o caso.