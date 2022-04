Suposta ameaça do CV causa pânico em pais de alunos do CMPM em Manaus

Por fim, a Universidade destaca que, até o presente momento, nenhuma atividade suspeita ou irregular aconteceu no local, que segue sob monitoramento do serviço de segurança interno da instituição e também das autoridades policiais.

Já a Universidade Nilton Lins, onde estão localizadas as unidades de estudo, apesar de não ter envolvimento no ocorrido, também se pronunciou; confira nota:

Manaus/AM - Pais de alunos do CMPM V, localizado no Parque das Laranjeiras, ficaram em pânico nesta terça-feira (5), após circular uma suposta mensagem da facção criminosa Comando Vermelho, que ameaçava os alunos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.