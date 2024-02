SSP faz operação para prender envolvidos por foguetório de facção em Manaus

Manaus/AM- Logo após as 19h de deste sábado (10), horário em que o grupo criminoso Comando Vermelho promoveu um foguetório em todos os bairros de Manaus, em comemoração a 4 anos posse de áreas tráfico, antes comandadas pela extinta Família do Norte, a polícia começou uma operação para prender os fogueteiros, e já fez a detenção de cinco envolvidos no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O Secretário de Segurança do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, ordenou que sejam presos mais envolvidos pela queima de fogos este ano, do que em 2023, quando mais de 100 pessoas foram detidas por apologia ao crime.

"Ano passado prendemos mais de 100 meliantes, e esse ano não vai ser diferente. Já conversei com o comandante da Polícia Militar, com o delegado-geral, e a nossa operação está pronta. No próximo vídeo, eu mostro pra vocês o recorde de prisões", esclareceu o secretário.