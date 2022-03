SSP determina reforço de policiamento após assaltos na região do Musa em Manaus

Manaus/AM - O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, visitou, na tarde desta segunda-feira (14), o Museu da Amazônia (MUSA) para tratar de medidas preventivas com relação à segurança. O local foi alvo de vários assaltos, sendo o último ocorrido no sábado (12)

O secretário conversou com o diretor do Musa, Ennio Candotti, e demais servidores da unidade, para alinhar as demandas da instituição relacionadas à segurança. Foi determinado, imediatamente, o reforço de policiamento na região.

Em relação ao assalto ocorrido no sábado (12/03), a SSP-AM, por meio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), já investiga o caso para identificar o criminoso.

O Museu da Amazônia, um dos principais símbolos da preservação da Floresta Amazônica, ocupa 100 hectares da Reserva Florestal Adolpho Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), sendo coordenado por órgão federal