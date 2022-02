SSP-AM deflagra operação e cumpre mandados de prisão em Manaus

Os policiais também cumprem mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e roubos. Cerca de 140 agentes das forças de segurança estão envolvidos na ação, entre policiais civis, militares e agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Detran-AM, além do apoio de mais de 40 viaturas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.