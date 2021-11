Soltos, donos do Vitória terão que entregar passaporte e cumprir medidas cautelares em Manaus

Manaus/AM - Os donos dos supermercados Vitória, Joabson Gomes e Jordana Freire, deixaram a prisão por volta das 15h dessa quarta-feira (10), após conseguirem um habeas corpus. Porém, o casal vai precisar cumprir uma série de medidas cautelares.

De acordo com a decisão judicial, eles não podem sair da zona metropolitana de Manaus e nem fazer viagens internacionais.

Além disso, precisam entregar os passaportes e não podem manter contato com testemunhas do caso e nem com a família da vítima, o sargento do Exército Lucas Ramon Guimarães.

Joabson e Jordana também terão que se apresentar em juízo todos os meses. Para conceder a liberdade aos empresários, a Justiça levou em consideração o fato de que os mesmo tem três filhos menores que precisam dos pais.

A família de Lucas, por sua vez, afirmou estar decepcionada com a soltura dos suspeitos e afirmou que seu advogado irá entrar com as devidas providências para que o casal volte para a cadeia.