Soldador é assassinado a tiros enquanto conversava com a esposa em Manaus

Manaus/AM - Renisson Trindade Salvador, 33, foi assassinado com vários tiros enquanto conversava com a esposa em uma rua na Comunidade Novo Reino, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste, na noite desse sábado (5).

A esposa contou a polícia que estava conversando com o soldador e que os criminosos chegaram e os surpreenderam já atirando contra a vítima. A princípio ela imaginava que o barulho dos tiros eram catolés e sofreu uma surdez momentânea. De repente, olhou para o marido e o viu caído no chão ferido, enquanto os criminosos saíam correndo.

Renisson estava agonizando e foi levado em estado grave para o hospital João Lúcio, contudo, não resistiu e morreu no caminho. A mulher não ficou ferida, mas estava em estado de choque com a cena do assassinato do companheiro. A polícia investiga o caso.