Sogro é preso por estuprar nora durante resguardo no Amazonas

A jovem relatou que sofreu a violência na casa da ex-mulher do homem, no bairro Novo Manacá, quando estava a sós com ele. Por estar no pós-parto, ela não conseguiu se defender.

De acordo com a polícia, a jovem relatou que teria sido ameaçada de morte caso não mantivesse relação sexual com o suspeito, que aparentava estar embriagado quando cometeu o crime.

