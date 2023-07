Sobrinho que matou tio a terçadadas no Amazonas confessa crime e polícia revela detalhes

“O suspeito fugiu do local e os moradores da comunidade o trouxeram à delegacia, onde foi relatado o ocorrido e o indivíduo confessou a autoria do crime”, disse.

De acordo com a delegada Ana Oliveira, titular da 48ª DIP de Maués, na ocasião, tio e sobrinho tiveram um desentendimento por conta de uma casa da família, momento em que Miqueias deu golpes de terçado no rosto e pescoço de Miqueias.

Manaus/AM - Miqueias Cristino Michilis, 32, foi preso em flagrante suspeito de matar a terçadadas o próprio tio, Edinelson Cristino, de 44 anos. O crime aconteceu, no sábado (8), na comunidade Vila Nova 2, em Maués, no interior do Amazonas.

