Sobrinho mata tio após briga por bebida alcoólica no Amazonas

Antônio subiu em uma bicicleta, e o sobrinho foi em direção do tio e desferiu um golpe de faca no peito dele. A vítima foi levada à unidade hospitalar mais próxima, porém, já estava sem vida.

Makson da Silva Figueiredo, conhecido como 'Suel', de 27 anos, foi preso suspeito de matar o próprio tio Antônio Rufino da Silva, que tinha 51 anos, após ele se negar a dividir uma bebida alcoólica, no bairro 14 Bis, em Carauari. O crime ocorreu no último domingo (30).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.