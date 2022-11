Show de Henrique e Juliano é interrompido às pressas por conta de tiroteio

O PM alegou uma pessoa embriagada empurrou sua namorada e ele acabou partindo para briga com outro homem. Com medo de ser espancado, ele atirou para cima para afastar as pessoas. Ele foi detido e liberado após pagar fiança.

A Polícia Militar do Maranhão informou que um show da dupla Henrique & Juliano em Imperatriz, na madrugada deste sábado (5), precisou ser interrompido após um soldado da PM efetuar disparar no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.