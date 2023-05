Sete pessoas são presas nas últimas 24h no Amazonas

Manaus/AM - Entre a manhã de quinta-feira (25) e as primeiras horas desta sexta-feira (26), sete pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Coari, Ipixuna, Maués

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação, duas armas de fogo, R$ 395,75 em espécie e 95 porções de drogas. A maioria das ocorreram por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens, com idades entre 24 e 31 anos, pelo crime de roubo. Com os infratores foram encontrados seis celulares e dois fones. Os homens foram levados para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Policiais militares da 5ª Cicom prenderam um homem, de 18 anos, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro São Raimundo, na zona oeste da capital. Os policiais apreenderam uma mochila com quinze pinos de cocaína, seis trouxinhas de maconha, uma porção média de oxi. Os suspeitos foram encaminhados para o 19ºDIP.

Interior

No município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam dois homens, com idade entre 20 e 28 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais apreenderam 55 trouxinhas de maconha, duas porções de oxi, um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular, uma balança de precisão, um cartão magnético e R$393,75 em espécie. Ele foi conduzido para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria