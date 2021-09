Servidor público que matou amazonense a facadas em Roraima vai a júri popular

Após o feminicídio, ele fugiu e se escondeu na casa do irmão. O corpo de Taluany foi encontrado na sala da casa com a arma cravada no pescoço. A técnica de enfermagem levou 27 golpes de faca, sendo a maioria no pescoço.

Para que não lembra do caso, Taluany e José viveram juntos, mas estavam separados há pouco tempo na época do crime.

