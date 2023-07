Servidor público é achado morto no Amazonas após moradores veem sangue escorrer de teto

Manaus/AM - O servidor público, Edilson Pereira dos Santos, 64 anos, foi encontrado morto dentro de um apartamento na Rua Jurupari, no bairro Tancredo Neves, no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

A vítima foi morta a facadas e já estava em avançado estado de decomposição quando foi achado por moradores. Eles estranharam o mau cheiro vindo do local e perceberam uma marca de sangue escorrendo do andar superior.

Alguns deles foram até o apartamento, arrombaram a janela e viram a vítima caída de bruços no chão, em uma poça de sangue. A polícia foi chamada e constatou que Edilson tinha sido assassinado com facadas no coração.

A faca usada no crime foi deixada ao lado do corpo e foi recolhida pela perícia. O corpo foi removido e as investigações se concentram em desvendar quem estava no apartamento no momento do crime. Pelo estado do corpo, os peritos apontam que o homicídio ocorreu ainda na noite do último domingo (23).