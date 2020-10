Sem informar motivo, homem sai atirando em avenida e mata um no Amazonas

Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Itamarati, no interior do Amazonas, detiveram, na madrugada desta sexta-feira (16), um homem de 40 anos por disparar tiros com arma de fogo em via pública, que culminou na morte de um cidadão de 37 anos.

Por volta de 00h30, a equipe policial foi informada via linha direta que um homem estaria com uma arma de fogo, realizando disparos em via pública, na rua Beira Mar, bairro Centro. A guarnição se deslocou até o endereço informado e constatou a veracidade dos fatos.

Foi identificado que um dos disparos atingiu e matou um homem de 37 anos. O atirador foi abordado pelos policiais e após passar por revista pessoal, foi detido e com ele, foram apreendidas duas armas de fogo de fabricação caseira, calibre 22, contendo duas munições deflagradas.



Diante dos fatos, o infrator autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Os policiais conduziram o acusado e o material apreendido para a 68ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.