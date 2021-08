Sem braços e cabeça, tronco humano é encontrado em avenida de Manaus

Os peritos da Polícia Civil estiveram no local onde os pedaços estavam, mas apenas exames de necropsia e complementares poderão confirmar se todas as partes pertencem ao mesmo indivíduo ou se tratam de vítimas diferentes.

Segundo a polícia, a parte pertence a um homem, até o momento não foi identificado. Mais cedo, uma cabeça e uma perna também foram achadas em um igarapé na Ponte do Sete, no bairro Mutirão, na Zona Norte.

