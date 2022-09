Sem aceitar separação, homem invade casa e agride ex-namorada grávida em Manaus

"Ele deu socos, chutes até enforcou minha irmã. Ela lutou muito com ele. E durante as agressões, meu pai conseguiu gritar até acordar os vizinhos que foram ajudar, até que ele fugiu", relatou.

Manaus/AM - Um homem, de 20 anos, invadiu a casa da ex-namorada que está grávida e a espancou, na madrugada desta quinta-feira (29), na rua Topázio, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste. Segundo a vítima, de 18 anos, o ex não aceita o fim do relacionamento.

