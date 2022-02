Segundo suspeito de roubo a turista no Centro de Manaus é procurado

Durante a ação, os policiais cumpriram, ainda, um mandado de busca e apreensão contra uma loja no Centro, responsável por comprar o material roubado. No local foram apreendidas joias, aparelhos celulares, dinheiro em espécie, entre outros objetos.

Manaus/AM - A polícia está em busca de Taylon Pens da Silva, segundo envolvido no roubo a turistas nas proximidades do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, no Centro, no último sábado (5). O comparsa dele, Paulo Sérgio de Sá Gonçalves, foi preso nesta quinta-feira (10).

