Secretário de Manacapuru é procurado por suspeita de estuprar funcionárias e fiel

Manaus/AM - O secretário de Assistência Social do município de Manacapuru, Rosinaldo Cavalcante Moura, 51, está sendo procurado pela polícia sob suspeita de estuprar ao menos cinco mulheres. Quatro delas são funcionárias da secretaria e a outra é uma jovem que fazia parte da igreja onde Rosinaldo é pastor.

Segundo a polícia, as servidoras procuraram a delegacia e relataram que eram assediadas por Rosinaldo dentro do prédio da secretaria e que os estupros ocorreram dentro da sala do secretário.

Em depoimento, elas contaram que o homem as abordava nos corredores, pediam que elas fossem à sala dele para resolver algo, e lá, trancava a porta.

Os abusos sempre começavam com propostas para que elas mantivessem relações sexuais com ele em troca de um aumento de salário. Quando as vítimas o rejeitavam, Rosinaldo as encurralava e passava a tocar em suas partes íntimas.

Para manter as funcionárias em silêncio, o secretário ameaçava demiti-las. Após investigações, a delegada Roberta Merly pediu o mandado de prisão preventiva do secretário e a Justiça expediu a autorização. Porém, Rosinaldo estava fora do Amazonas, no estado do Pará, participando de um congresso religioso.

Ele deveria retornar nessa terça-feira (20), mas segundo a polícia, Rosinaldo teve informações privilegiadas sobre o mandado de prisão e não voltou para o Amazonas.

Ele está sendo considerado foragido e a polícia já está em busca de onde ele está escondido.