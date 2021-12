Seap divulga imagens de detentos que fugiram de presídio em Coari

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), divulgou na manhã de hoje (30) as imagens dos detentos que escaparam da Unidade Prisional de Coari, durante uma fuga em massa. Conforme a Seap, ao todo foram 10 fugitivos, mas dois foram recapturados ainda na madrugada, na casa da irmã de um deles. Os outros oito permanecem soltos e a polícia conta com a ajuda da população para recapturá-los. Denúncias podem ser feitas anonimamente por meio do telefone 181. Confira as imagens.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.