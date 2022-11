Sargento da PM é morto com tiro na cabeça ao reagir a assalto em Manaus

De acordo com a Polícia, Manoel estava chegando em um mercadinho quando percebeu a ação de criminosos no local. Ele teria reagido ao assalto e acabou sendo baleado na cabeça. O sargento da PM ainda chegou a ser socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu e morreu.

Manaus/AM- O sargento da Polícia Militar Manoel Altemar Pinho Gondim foi morto com um tiro na cabeça, na noite desta sexta-feira (11), na rua Marginal, no bairro São José, zona Leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.