Sargento da PM é baleado na perna ao reagir a assalto em drogaria no Amazonas

Segundo as informações, dois criminosos invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto. O PM estava no local e tentou impedir a ação criminosa. Ele foi baleado na perna e socorrido por populares para o Hospital Regional Hilda Freire onde foi atendido.

Manaus/AM - O Sargento da Polícia Militar identificado como Celso Tenório foi baleado na perna, neste sábado (24), ao reagir a um assalto em uma drogaria, no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

