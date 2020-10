Sargento da Aeronáutica reage a assalto em Manaus e criminoso leva a pior

Manaus/AM - Um homem de 31 anos, que é 2º sargento da Aeronáutica baleou um jovem que tentou assaltá-lo com a ajuda de outros dois comparsas na noite desse domingo (4), no Bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste.

A vítima relata que a ação ocorreu quando ele estava fazendo um trabalho extra como motorista de aplicativo. Os três suspeitos solicitaram uma corrida e embarcaram no bairro Coroado, ao chegarem na rua das Avencas no bairro da Paz, eles anunciaram o assalto.

O que eles não imaginavam é que o sargento estava armado com uma pistola PT 940, escondida debaixo de sua perna. Ele conseguiu empunhá-la e atingiu um dos criminosos, um jovem de 19 anos, com um tiro no tórax. Os outros conseguiram fugir e não foram identificados.

O assaltante baleado foi levado ao hospital e depois seguiu para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).Com ele os agentes encontraram um simulacro e drogas.