Sargento aposentado do Amazonas morre durante assalto em viagem ao Maranhão

A Polícia Civil do Maranhão afirma que por volta das 19h, três homens armados invadiram a casa do sargento e anunciaram o assalto. Vizinhos da vítima viram a movimentação dos criminosos e entraram na casa após saída dos assaltantes, para ver como o sargento estava, mas já encontraram Vicente sem vida.

Um sargento aposentado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, identificado como Vicente da Silva Gomes, de 70 anos, foi morto na noite dessa segunda-feira (2), durante assalto a residência, no Residencial Maracanã, em São Luís.

