Sargento acusado de transportar cocaína em avião da FAB será julgado nesta terça

O sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, acusado de transportar 37 quilos de cocaína pura no avião da Força Aérea Brasileira (FAB), será julgado nesta terça-feira (15) pela Justiça Militar da União (JMU). Manoel foi preso em Sevilha, na Espanha, em 2019, ao ser flagrado transportando a droga em um voo da comitiva do presidente da República. Já em fevereiro de 2020, o sargento foi sentenciado pela justiça espanhola a cumprir 6 anos e 1 dia de prisão. Além da prisão, o homem também foi multado em 2 milhões de euros. O sargento vai participar da sessão em Brasília de forma remota, pois continua preso na Espanha. Após a descoberta deste crime, a Polícia Federal deflagrou em fevereiro de 2021 a operação Quinta Coluna que apurou, além do uso de aeronaves militares para o tráfico, um esquema de lavagem de dinheiro.

