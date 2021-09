Saiba quem são os suspeitos da morte do cantor Romarinho Mec em Manaus

Manaus/AM - A polícia prendeu na noite desta quarta-feira (22), Erick André Rebelo Dias e Gabriel Fernandes, 19. A dupla é suspeita de matar o cantor de Forró, Romarinho Mec, após sair de uma casa de shows, no bairro Tarumã.

A dupla foi capturada enquanto circulava pelas ruas do Santa Etelvina, na Zona Norte, no mesmo veículo usado no dia do crime.

Com eles a polícia também encontrou pistola 9mm e várias munições, inclusive de fuzil. Erick e Gabriel negam a autoria do crime, mas a polícia acredita que eles não só possam ter participado do assassinato do cantor, como também do amigo dele, o influencer Illguinner de Menezes, morto no velório de Romarinho.

A dupla já tem passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Erick e Gabriel foram presos e levados para o 6° DIP, o carro também foi apreendido e conduzido para a delegacia.

Os acusados fizeram exames de corpo de delito ainda na madrugada e devem ser encaminhados à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde devem prestar depoimento.