Saiba como se prevenir contra crimes em festas juninas no Amazonas

Manaus/AM - As festas juninas já começaram, e as pessoas aproveitam a ocasião para ir aos arraiais com a família, em momento de lazer, para aproveitar as comidas típicas, danças e músicas da época festiva. Mas muitos criminosos também aproveitam a ocasião para cometer furtos e assaltos. Saiba como se prevenir de crimes comuns nesse período, em que há grande concentração de pessoas.

O delegado Fabiano Rosas, titular do 9º DIP, destaca que as pessoas devem tomar cuidado redobrado nesses locais, para que possam usufruir do momento de lazer sem passar por nenhum tipo de transtorno.

“Em festas, as pessoas tendem a ficar mais tranquilas em relação aos seus pertences, mas, é importante ficar atenta ao seu redor, observar as pessoas que se aproximam, tomar cuidado com bolsas e aparelhos celulares, e não os deixar no bolso de trás da roupa. Evitar também deixar objetos de valor no interior dos veículos”, ressaltou o delegado.

As pessoas que utilizam transporte de aplicativo de mobilidade urbana devem solicitar a corrida em ambientes iluminados e que sejam mais movimentados. Além disso, é importante ter atenção com as crianças, para que elas não se percam dos responsáveis.

“Normalmente os infratores chegam em grupos de cinco ou mais pessoas, se aproximam das vítimas e subtraem aparelho celular, cordões, bolsas ou outros objetos de valor. Em seguida, eles se infiltram no meio das demais presentes no evento, evitando a identificação, ou passam rapidamente o objeto para outro integrante do grupo criminoso”, detalhou Fabiano Rosas.

Denúncias

Caso identifiquem indivíduos cometendo esses delitos, os policiais presentes no evento devem ser imediatamente acionados. As vítimas ou testemunhas também devem comparecer à delegacia mais próxima de onde o fato ocorreu e registrar um Boletim de Ocorrência (BO), fornecendo o máximo de informações sobre o fato criminoso.

É possível ainda ligar para o número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), sem precisar se identificar.