Robinho diz que Neymar ofereceu equipe que o defendeu no caso Najila

Manaus/AM - Robinho voltou a falar na noite desse sábado (17), sobre o caso do estupro coletivo pelo qual foi condenado em primeira instância na Itália. O jogador afirmou que apesar do “bombardeio” da mídia, acredita vai conseguir provar sua inocência e revela que recebeu apoio do craque Neymar:

"Me mandou mensagem. Não é um fato difícil de acontecer. Aconteceu com Neymar. Me deu apoio, se disponibilizou a me ajudar com as pessoas que ajudaram na inocência dele. A gente fala mais de coisas boas que ruins”, disse em entrevista a emissora Fox Sports. O camisa 11 da seleção brasileira também foi acusado de estupro por Najila Trindade, mas o processo foi encerrado recentemente.