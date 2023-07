Responsável por massacre em cadeia de Manaus está entre os detentos que serão transferidos para presídios federais

Além de 'Urso Branco', outros envolvidos com facções criminosas no estado também devem ser transferidos.

O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, durante coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (24). "A expectativa da Polícia Pena Federal é de que haja a transferência de 13 presos faccionados, líderes de facções do Estado do Amazonas para o sistema federal", afirmou Dino.

