Receita Federal encontra mais de 40 Kg de drogas em bagagens no aeroporto de Manaus

Ainda durante os procedimentos de fiscalização no Terminal de Passageiros um casal, que ia para Florianópolis (SC), foi detido por estar com 190 gramas de Skunk na bagagem. Eles alegaram que eram usuários e que a droga era para uso pessoal e acabaram detidos.

