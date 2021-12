‘Rambo da Amazônia’ está desaparecido há um mês; família pede ajuda para localizá-lo

Manaus/AM - Aldenir Coti, conhecido como Rambú, ou Rambo da Amazônia, está desaparecido desde o dia 22 de novembro deste ano. De acordo com o filho dele, Ramon, seu pai foi visto pela última vez jogando bola no Parque Amazonense, localizado no bairro Praça 14, zona Sul. Quem iiver informações sobre o paradeiro de ‘Rambú’, os telefones para entrar em contato são: 988283807 /991288197 / 995106647

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.