Quatro são presos por furtar empresa onde trabalhavam em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens, com idades de 22, 31, 34 e 37 anos, foram detidos, na noite desta segunda-feira (02), após terem cometido furto à empresa onde trabalhavam, situada na zona Leste. Policiais foram acionados durante patrulhamento, por volta das 18h50, por um homem de 44 anos informando que quatro dos seus funcionários estavam furtando produtos de sua empresa. A guarnição se dirigiu ao local indicado pelo denunciante, onde avistou e abordou os indivíduos. Após breve interrogatório, os homens confessaram ter furtado a empresa e indicaram onde os produtos estavam. No endereço informado, os policiais encontraram dois conjuntos de ar-condicionado da marca Midea Springer Inverter. Diante dos fatos, os quatro indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com os produtos apreendidos, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permaneceram à disposição da justiça.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.