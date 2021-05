Quatro são presos em operação contra exploração sexual de adolescentes no Amazonas

A operação foi deflagrada ainda no município de Presidente com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram fiscalizados hotéis e bares, além das abordagens feitas a caminhoneiros.

De acordo com informações da polícia, uma mulher foi detida após ser flagrada com duas meninas de 14 anos, vítimas de exploração sexual. A suspeita era proprietária de um cortiço onde mantinha as vítimas. Durante fiscalização no Centro de Manaus, cinco crianças em situação de vulnerabilidade foram conduzidas pelos agentes. Ainda na área central da capital, duas crianças em situação de abandono foram resgatadas. Em uma casa de show, localizada na avenida Tamandaré, uma menina de 15 anos foi flagrada em atividade de prostituição. O responsável pelo local foi detido e conduzido para delegacia. Ao todo, 16 crianças e adolescentes foram resgatadas pelos agentes, 248 pessoas foram abordadas e 42 locais foram fiscalizados, entre feiras, porto, rodoviária, embarcações, quitinetes e casas noturnas nas zonas sul, centro-sul e leste de Manaus durante a ação.

